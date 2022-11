Politidistrikt vil ha ny gjennomgang av 27 år gammelt drap

NTB

For 27 år siden ble pensjonisten Ronald Ramm drept. Nå vil Sørøst politidistrikt at Cold case-gruppa til Kripos skal gjennomgå de tekniske bevisene i saken.

Den 75 år gamle mannen funnet drept i sitt eget hjem i Larvik, i 1995. Politiet sikret spor på åstedet, men har ikke funnet svaret på hvem som drepte ham.

I dag opplyser politisjef i Larvik, Tor Eriksen, til TV 2 at Sørøst politidistrikt ønsker en ny gjennomgang av bevisene. Denne gjennomgangen mener de at kalde saker-gruppa i Kripos, som undersøker uoppklarte saker, bør gjøre.

TV 2 skriver at mange av beslagene i saken er analysert flere ganger, uten at man har klart å få fram DNA som kan stamme fra en gjerningsperson.

To funn har imidlertid gitt resultat. Det ene er et sædspor, og det andre er et funn fra en ukjent person på Ramms fingernegler. Det sistnevnte funnet ble gjort i 2015.