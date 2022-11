Storberget: Kritisk utfordrende bemanningssituasjon i Forsvaret

Avdeling med soldater fra Telemark Bataljon under øvelsen Cold Response.

NTB

Flere avdelinger i Forsvaret sliter med bemanningen. Leder Knut Storberget i Forsvarskommisjonen kaller situasjonen kritisk.

– Nå er det for tidlig å konkludere, men det vi får servert, er at det er kritisk utfordrende i flere avdelinger i Forsvaret. Vi skal se 10 til 20 år fram i tid, og da vet vi at det blir færre folk å ta av, sier Storberget i TV 2.

Han sier kommisjonen har fått tilbakemeldinger om at Forsvaret er for sentralisert, byråkratisert og sliter med å holde på ansatte.

– Forsvaret skal i fremtiden hånd