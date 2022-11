Forsker frykter at eldre skal dø av strømsparing

– Jeg synes en romtemperatur på 19 grader er for lavt for eldre folk. De er mindre aktive enn yngre folk, advarer forsker og professor James Marcer ved Norges arktiske universitet. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

NTB

Med høye strømpriser velger mange å skru ned temperaturen i boligen. Forsker James Marcer mener 19 grader er for kaldt for eldre mennesker.

– Det jeg er litt bekymret for er at eldre folk kanskje sier: «Ok, jeg må spare mye strøm». Selvfølgelig kan du ha et kjøligere inneklima, men du må kompensere med å kle på deg mer, sier Mercer til NRK.

Mercer er professor ved Norges arktiske universitet. I 25 år har han forsket på regulering av kroppstemperatur, og han sier en for lav innetemperatur i verste fall kan være dødelig.

Professoren påpeker at dødeligheten midtvinters er 34 prosent høyere enn om sommeren i Europa, og han mener den viktigste årsaken er inneklimaet.

– Jeg synes en romtemperatur på 19 grader er for lavt for eldre folk. De er mindre aktive enn yngre folk. De sitter ofte innendørs hele dagen. Og det skjer ting med alderdom som gjør at måten vi regulerer kroppstemperatur, blir svekket, sier Mercer til NRK.