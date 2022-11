Terrorsiktede Zaniar Matapour fengsles i fire nye uker

Zaniar Matapour (43), som er terrorsiktet for skyting i Oslo i juni, blir sittende i varetekt. Mandag ble fengslingen forlenget med fire uker. Foto: Politiet / NTB

Zaniar Matapour (43), som er terrorsiktet for skyting i Oslo i juni, blir sittende i varetekt. Mandag ble fengslingen forlenget med fire uker.

43-åringen er siktet for skyting utenfor to utesteder i Oslo natt til 25. juni, der to menn ble drept og mange personer ble såret.

Matapour underlegges brev- og besøksforbud i hele perioden, som varer fram til mandag 12. desember. Kjennelsen er i samsvar med politiets begjæring.

Fengslingsmøtet ble holdt som kontorforretning, det vil si at partene ikke fysisk møtte opp i retten.

Psykiatrisk undersøkelse

Siktedes forsvarer Bernt Heiberg sa til NRK at Matapour ville begjære seg løslatt, men at han samtykket til at spørsmålet kunne avgjøres som kontorforretning.

– Han har ikke tillit til at politiet vil hente inn de relevante dokumentene som er nødvendig for å belyse saken, sa Heiberg.

Matapour, som har vært tvangsinnlagt ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen for psykiatrisk undersøkelse, er tilbake i fengsel på Østlandet.

Politiadvokat Børge Enoksen i Oslo politidistrikt sier til NRK at han ikke tror de sakkyndiges konklusjon om Matapours tilregnelighet vil foreligge før på nyåret.

Opphevet isolasjon

Matapour satt varetektsfengslet i full isolasjon fram til fengslingsmøtet i forrige måned, da isolasjonen ble opphevet. Også medieforbundet ble opphevet.

I forkant av det forrige fengslingsmøtet ba politiet om at varetekten ble forlenget med åtte uker, men gikk med på fire uker slik at fengslingsmøtet kunne behandles som kontorforretning.

Matapour er en av fire menn som er siktet i forbindelse med terrorskytingen i Oslo. To av dem er pågrepet og siktet for medvirkning. Samtidig har politiet også siktet Arfan Bhatti, som er internasjonalt etterlyst for medvirkning til terrorhandling.

De pågrepne, inkludert Matapour, har så langt nektet å la seg avhøre.