Mann dømt til to års fengsel for kirke-hærverk og likskjending i Grimstad

NTB

En mann er dømt til to års fengsel for hærverk og likskjending i Fjære kirke i Grimstad. Han må også betale over 2 millioner kroner i erstatning.