Etterforskningsleder beskrev fetterens rolle i Tengs-saken som vanskelig

Etterforskningsleder Dag Uppheim i Cold Case-gruppen til Kripos før forhandlingen mandag i saken mot mannen som er tiltalt for å ha drept 17 år gamle Birgitte Tengs i mai 1995. Aktor og konstituert statsadvokat Thale Thomseth (i bakgrunnen).

NTB

At fetteren til Birgitte Tengs ble tiltalt i drapssaken, ble omtalt som «et stort og vanskelig tema» da den gamle etterforskningen ble lagt fram.

Det sa etterforskningsleder Dag Uppheim i Seksjon for kalde saker i Kripos under rettssaken mandag mot 52-åringen som er tiltalt for å ha drept Birgitte Tengs på Karmøy.

– Det foreligger ingen tekniske beviser mot fetteren. Han er utelukket fra alle DNA-resultater i saken. Vi har gått gjennom alle sakens dokumenter, sa Uppheim, og la til:

– Dette er alt jeg har å si om et stort og vanskelig tema.

Han viste til at fetterens plass i saken vil bli ytterligere belyst senere i den to måneder lange rettssaken. Han er blant annet innkalt som vitne av forsvarerne i saken.

Uppheim gikk grundig gjennom hele den opprinnelige etterforskningen politiet gjennomførte etter drapet på 17 år gamle Birgitte natt til 6. mai 1995. For retten forklarte han om hårfunn og kvaliteten på DNA-prøver på hår som ble sikret etter drapet. Uppheim forklarte også at datidens DNA-undersøkelser ikke ble utført på samme måte som i dag.

– Hår sikres ikke i samme omfang i dag som den gang. Det blir vurdert som å være flyktig, forklarte Uppheim.

Det var først etter at etterforskningen mer enn ett år etter drapet vendte seg vekk fra hårprøvebeviset i saken og lette etter gjerningsmannen i andre spor i saken, at fetteren vinteren 1997 kom tilbake i søkelyset. Etter å ha blitt holdt isolert i lang tid tilsto han til datidens etterforskere. Selv om han senere trakk tilståelsen, ble han dømt i tingretten. Selv om lagmannsretten frifant ham for straff, ble han dømt i den sivile erstatningssaken som om han var drapsmann.

4. november kom avgjørelsen fra Agder lagmannsrett som frifinner fetteren for erstatningssaken.