Blodbank kan løse diabetesgåten

NTB

En ny nasjonal biobank har som mål å samle inn biologiske prøver fra 100.000 voksne med diabetes.

Norsk diabank er navnet på den nye nasjonale biobanken som skal opprettes. Nyheten kommer fra Universitetet i Bergen på verdens diabetesdag mandag 14. november.

Det oppfordres til dugnad med innsamling av blod fra alle voksne med diabetes for å lage en diabetesbiobank.

Et økende antall mennesker får diagnosen diabetes, men årsakene til at man utvikler sykdommen er fremdeles ikke kjent for over 95 prosent av tilfellene.

Fremtidens diagnostikk og behandling trenger større grad av presisjon for å kunne forbedre prognose og livskvalitet. Sentralt i dette arbeidet er å kunne koble detaljert informasjon om sykdommen og sykdomsforløpet fra registre.

De inneholder opplysninger om pasienter med diabetes med genetiske og metabolske data fra biologiske prøver. Norge har noen av verdens beste registre innen diabetes.

Initiativet til diabetesbanken støttes av Norges Diabetesforbund og Fagrådet for Norsk diabetesregister for voksne. Innsamlingen har startet i Helse vest, men vil bli en del av et prosjekt for å lage en landsomfattende biobank.