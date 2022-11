Politiet har avhørt rundt 2350 vitner i Tengs-saken

NTB

I alt er det gjennomført rundt 2350 vitneavhør, og politiet har mottatt over 2.200 tips under etterforskningen av drapet på Birgitte Tengs.

Det sier etterforskningsleder Dag Uppheim i Seksjon for kalde saker i Kripos under rettssaken mandag mot 52-åringen som er tiltalt for å ha drept Birgitte Tengs på Karmøy.

– Etter en uke var det avhørt cirka 100 vitner, etter en måned var det avhørt cirka 440 og etter to måneder cirka 670 vitner, sier Uppheim.

Vitnene er avhørt fra drapet skjedde 6. mai 1995 og fram til i dag, og mange av dem er avhørt flere ganger.

I tillegg er det gjennomført rundspørringer av 1500 personer, og det har kommet inn over 2200 tips, inkludert noen fra politiet selv.

– Etter hvert blir det flere tips som omtaler enkelte personer i mistenkelige ordelag, sier Uppheim.

Etterforskningslederen sier at tipsene også ble preget av medieomtalen av saken.