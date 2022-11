NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til 14. november.

Bombemistenkt pågrepet i Tyrkia

Tyrkias innenriksminister Suleyman Soylu hevder at Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK) står bak eksplosjonen i Istanbul søndag. PKK er blant annet terrorlistet av EU. Natt til mandag ble kvinnen som var etterlyst etter eksplosjonen, pågrepet. Minst seks personer ble drept og 81 ble såret da bomben gikk av ved Taksimplassen i Istanbul.

Pence: Trump satte meg og familien i fare

USAs tidligere visepresident Mike Pence sier at Donald Trumps ord 6. januar 2021 satte ham, hans familie og alle som var i Kongressbygningen den dagen i fare.

– Jeg mener at presidentens ord var uforsvarlige. Det var klart at han valgte å være en del av problemet, sier Pence i et intervju med ABC News søndag.

Plattform delvis evakuert etter brann

Søndag kveld ble produksjonen på Åsgard B-plattformen stengt ned og plattformen delvis evakuert etter brann i en transformator. Equinor varslet Hovedredningssentralen Sør-Norge om brannen på Haltenbanken, rundt 200 kilometer utenfor trøndelagskysten, skriver Adresseavisen. Ingen personer kom til skade i brannen. De evakuerte tilbrakte natten på naboplattformen Åsgard A.

Klesbransjen kvitter seg med tonnevis av klær

I fjor kvittet kleskjedene i Norge seg med minst 825 tonn usolgte klær, ifølge en rapport laget for Forbrukerrådet og Framtiden i våre hender (FIVH). Ti aktører i klesbransjen opplyser at de satt igjen med 468 tonn klær de ikke fikk solgt, skriver Aftenposten. Flere andre aktører ønsker ikke å oppgi overskuddslageret, mens andre sier mengden var begrenset. De som har bestilt rapporten fra Samfunnsøkonomisk analyse, tror det reelle omfanget av overflødige klær er enda høyere.

Zuccarello brente straffe da Wild tapte

Norske Mats Zuccarello sto for en assist da Minnesota Wild tok imot San Jose Sharks søndag, men han brente straffen da Sharks vant 3–2 etter straffeslag. Etter full tid sto det 2-2, og uten scoringer i overtidsspillet gikk kampen altså til straffeslag, som endte 2-1 i favør Sharks.