Nå skal Cold Case-gruppen vitne om den nye Tengs-etterforskningen

NTB

Dag Uppheim, som har ledet den nye etterforskningen av drapet på Birgitte Tengs, vitner i dag om arbeidet som førte fram til tiltalen av 52-åringen.

1. september i fjor pågrep politiet 52-åringen for drapet på Birgitte Tengs på Karmøy i 1995. Fram til da hadde politiet etterforsket mannen i all hemmelighet over flere år, etter at saken ble tatt opp igjen av Cold Case-gruppen til Kripos i 2016.

Mandag er hele rettsdagen i Tengs-saken i Haugaland og Sunnhordland tingrett satt av til at etterforskningsleder Dag Uppheim skal redegjøre for arbeidet politiet har gjort i saken de siste seks årene.

Hemmelige ransakinger

I løpet av den nye etterforskningen har politiet blant annet gjennomført flere hemmelige ransakinger i 52-åringens hjem og overvåket mannens telefon- og nettrafikk. Den tiltalte forklarte i retten i forrige uke at han oppdaget at noen hadde vært inne i huset hans i 2019, men sa at han trodde det var forfatter Bjørn Olav Jahr, som i 2015 ga ut en bok om Tengs-drapet. Den tiltalte tok da kontakt med en politimann i Kripos og sa at han mistenkte Jahr.

Den nye etterforskningen resulterte også i funnet av 52-åringens DNA i en blodflekk på strømpebuksa Birgitte Tengs hadde på seg da hun ble drept. Det er dette som er påtalemyndighetens hovedbevis i saken mot mannen.

Uppheim vil blant annet gjennomgå etterforskningsmaterialet i ulike epoker av saken, snakke om arbeidet med å se på alternative gjerningsmenn og redegjøre for hvordan den nye etterforskningen har vært innrettet.

Ledet etterforskningen av 22. juli-terroren

Dag Uppheim har lang erfaring i politiet, og var blant annet en av PSTs etterforskningsledere i arbeidet med 22. juli-terroren.

Han ledet også PSTs etterforskning av en mann som i 2015 ble dømt til åtte års fengsel for å ha kjempet for IS i Syria, og Cold Case-gruppens etterforskning av mannen som i 2019 ble dømt til 17 års fengsel for Sjøvegan-drapet i 1998.