Mistenkt voldshendelse i Trondheim var trolig ATV-ulykke

NTB

Fredag startet politiet i Trondheim etterforskning av en antatt voldssak etter at ne mann ble funnet alvorlig skadd. Nå mener de han ble skadd i en ATV-ulykke.

Mann i 30-årene ble sendt til St. Olavs hospital etter å ha blitt funnet alvorlig skadd. Politiet gikk ut og etterlyste vitner til en antatt voldshendelse i Trondheim natt til fredag.

– Vi fikk melding om at en person var utsatt for vold av flere personer. Den fornærmede framsto som skadd og ble kjørt til akuttmottaket, sa operasjonsleder Wenche Johnsen ved Trøndelag politidistrikt fredag morgen.

Senere opplyste politiet at en person var siktet for falsk forklaring i saken, skriver Adresseavisen.

– Vitneavhør, kriminaltekniske undersøkelser og annen etterforskning i løpet av fredagen har nå avdekt at mannen i 30-årene mest sannsynlig er alvorlig skadd etter en ulykke, og at han ikke er skadd på grunn av påført vold av andre personer, opplyste politiet i en pressemelding.

Dagen etter ga politiadvokat Hans Vang noen flere opplysninger om saken.

– Ut fra de opplysninger vi har, så er det mye som tyder på at det har vært en ulykke i et skogsområde mellom Ranheim og Hommelvik, slik at ingen av de involverte har vært i Trondheim i det hele tatt. Dette fant vi ut da vi blant annet innhentet elektroniske spor, sier Vang.

En mann i 20-årene, som er en venn av den skadde mannen, er siktet for falsk forklaring.