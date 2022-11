UD fikk tilbakebetalt nesten en halv million kroner etter flybillett-svindel

NTB

En utenlandsk ekspert tilknyttet Prio svindlet flybilletter for en halv million kroner. Det går fram av UDs kvartalsrapport, skrive VG.

Utenriksdepartementet er en av de største bidragsyterne til den private forskningsstiftelsen Prio (Institutt for fredsforskning). Departementet opplyser til VG at svindelen ble utført av en ekspertdeltaker i et fortrolig Prio-prosjekt.

UD vil ikke gi noen detaljer om saken ut over det som står i departementets siste kvartalsrapport om avsluttede økonomiske mislighetssaker:

– Prio svindlet av samarbeidspartner. Benyttet økonomiklasse på fly, men krevde på falskt grunnlag refusjon av businessklassebilletter. NOK 492.893 tilbakebetalt til Utenriksdepartementet.

På spørsmål fra VG, svarer Prio-direktør Henrik Urdal i en epost at stiftelsen er involvert i en rekke fortrolige prosjekter, og at dette er et prosjekt de ikke si mye om.

– Det jeg kan si, er at saken gjaldt én person, og at det ikke var hos oss at misligholdet først ble oppdaget. Da vi ble oppmerksomme på handlingene utført av den angjeldende partneren, tok vi umiddelbart kontakt med UD. Prio har nulltoleranse for økonomiske misligheter, og vi lyktes med å få tilbakeført hele beløpet og har overført midlene til Utenriksdepartementet.