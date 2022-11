Norske Sigrid vant MTV-prisen Beste nordiske artist

Singer Sigrid arrives at Capital's Jingle Bell Ball in London, Britain, December 11, 2021. REUTERS/Henry Nicholls

NTB

Sigrid Solbakk Raabe ble tildelt prisen for Beste nordiske artist på MTVs European Music Awards søndag kveld.

– Det er helt sykt stas å vinne prisen for Beste nordiske artist på MTV EMAs 2022! Og det er spesielt stor stas å være nominert sammen med så mange som jeg ser opp til. Tusen hjertelig takk til alle som har stemt på meg, det betyr så mye, sier Sigrid i en pressemelding.

Sigrid er blant annet kjent for megahits som Strangers, Don't Kill My Vibe, Mirroir og Head on Fire.

Andre nominerte i kategorien var norske Kygo, danske MØ, svenske Swedish House Mafia og Tove Lo.