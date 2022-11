Luftfartstilsynet vil ha permanent drone- og flyforbud ved olje- og gassanlegg

Stureterminalen er en olje- og gassterminal, og en viktig nasjonal utskipningshavn for råolje og LPG (Liquified Petroleum Gas).

NTB

Sikkerheten skjerpes ved flere olje- og gassanlegg. Luftfartstilsynet vil nå ha omfattende fly- og droneforbud.

– Økt aktivitet med ubemannede luftfartøyer eller droner ved olje- og gassanlegg offshore og på land har medført et behov for å sikre at uvedkommende ikke skal få tilgang til å observere, innhente informasjon eller på annen måte true sikkerheten i nærheten av viktige nasjonale anlegg, skriver direktør Nina B. Vindvik i Luftfartsdirektoratets direktoratsavdeling til Bergens Tidende.

Hun viser til at den siste tids endring i den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa har satt økt fokus på objektsikkerhet.

Anleggsområdene, hvor luftrommet nå trolig stenges permanent, er Stureterminalen og Kollsnes prosessanlegg i Øygarden kommune samt Tjeldbergodden i Aukra kommune i Møre.

Det er Equinor som har søkt om at restriksjonene gjøres permanent. De har i søknadene vist til at sivile ubemannede luftfartøyer flere ganger har fløyet over anleggene.

Luftfartstilsynet foreslår egne forskrifter for å regulere flyforbudet. Forskriftene er sendt ut på høring om tilsynet ønsker å la de tre i kraft i ekspressfart. Høringsfristen er ute 15. november.

Flyforbudet vil gjelde all lufttrafikk fra hav- eller bakkenivå og opp til 1000 meters høyde.