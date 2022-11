Mandag får Norge Europas billigste strøm

NTB

Norge produserer mer strøm enn vi trenger, og de lave strømprisene fortsetter. Mandag er de norske strømprisene de laveste i hele Europa.

Mildværet gjør at vi trenger lite strøm til oppvarming her i landet.

Alt regnet som kom sist uke, gjør dessuten at strømproduksjonen stiger. Produksjon fra elvekraftverk kan ikke reguleres på samme måte som fra vannmagasiner. Hvis det er mye vann i elva, får elvekraftverkene høy produksjon. Vannet kan ikke spares til senere, men renner rett i havet. Det ligner mye på vindkraft, som heller ikke kan spare produksjonen til en periode uten vind.

Mye vann betyr derfor stor strømproduksjon. Høyere strømproduksjon enn forbruk skaper et overskudd som må eksporteres. For at eksport skal skje, må de norske prisene være lavere enn der strømmen importeres. Derfor presses våre priser nedover, ifølge Europower.

Strømprisene i Europa ligger vesentlig høyere enn her mandag, over 1,50 kroner per kilowattime, viser tall fra strømbørsen Nord Pool. I Sør-Norge blir snittprisen 54 øre, mens den i Nord-Norge blir 18, 8 øre.