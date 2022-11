Voss kommune skal sikre seg mot flommer: – Flere hundre millioner som må til

NTB

Ordfører i Voss Hans-Erik Ringkjøb (Ap) venter hyppigere store flommer i framtiden, og sier kommunen skal bruke store beløp på flomsikring.

– Først må vi så raskt som mulig punktsikre de mest utsatte byggene og anleggene vi har, både i Voss sentrum og i Evanger. På lengre sikt må vi se hvordan vi kan få vann ut av vassdraget, og ned i fjorden, sier Ringkjøb til NTB.

Han sier bare det å sikre bygninger og anlegg kommer til å koste flere hundre millioner. En del må dekkes av kommune, og noe vil bli dekket gjennom støtte fra blant annet Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Handler om klimaendringer

Ringkjøb forteller at det siste tiåret har flere store flommer rammet kommunen.

– Før vi bygget kulturhuset, for godt over ti år siden, gjorde NVE flomberegninger. Så kom flommen i 2014. Da viste det seg at beregningene man hadde gjort, med data man hadde, ikke holdt mål. Nå får vi en ny storflom, åtte år senere, sier ordføreren.

Han venter at de store flommene vil komme enda hyppigere i tiden framover.

– Alle prognosene tilsier at det skal regne enda mer. Dette handler om klimaendringer, og vi står i en situasjon hvor vi må tilpasse oss klimaendringene. Vi får det rett i fleisen, det som skjer med kloden, konstaterer han.

Vurderer flomtunneler

Blant de langsiktige tiltakene som blir vurdert, er å bygge flomtunneler som skal lede vann til Granvinsfjorden.

Ringkjøb påpeker imidlertid at det er et langsiktig prosjekt.

– Det er nok et litt lengre lerret å bleke. Først må vi prioritere de kortsiktige tiltakene veldig høyt, sier han.

Han understreker at kommunen trenger statlig støtte for å sikre seg mot flom og ras, og at konkurransen om de statlige pengene er hard.

Voss kommune har tidligere opplyst at flommen er den nest største i moderne tid som har rammet Voss sentrum. I kommunens andre tettsted, Evanger, skal det ikke ha vært en høyere vannstand i moderne tid.

Kommunen ble rammet av flom før helgen, og søndag sier Ringkjøb at flommen er over.