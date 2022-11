Voss kommune venter skader for minst 100 millioner etter flommen

NTB

Varaordfører i Voss Sigbjørn Hauge tror flommen har gjort skade for minst 100 millioner i Voss-området og Evanger.

– Det er sikkert skader for et tresifret millionbeløp for Voss-området og Evanger. Da tenker jeg på alt av skader, både kommunalt og annet, anslår Hauge overfor Bergens Tidende søndag.

Lørdag omtalte kommuneledelsen flommen som trolig den nest verste i moderne tid på Voss. Kommunen har også opplyst at flommen antakelig er den verste i moderne tid som har rammet tettstedet Evanger.

– Vannet kulminerte på et nivå cirka 30 centimeter lavere enn skadeflommen i 2014, fortalte han til BT etter et møte i kommunens kriseledelse lørdag formiddag.

Ingen skal være skadd.