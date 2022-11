Politiet ber om fire nye uker varetekt for terrorsiktede Matapour

Politiet ber om at Zaniar Matapours varetektsfengsling forlenges med fire nye uker, opplyser politiadvokat Børge Enoksen til NTB. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Politiet ber om at terrorsiktede Zaniar Matapour blir varetektsfengslet i fire nye uker.

43-åringens nåværende fengslingsperiode utløper mandag, og fengslingsmøtet vil bli holdt som kontorforretning, det vil si at partene ikke fysisk møter opp i retten.

Politiet vil be om at Matapour fengsles i fire nye uker, med brev- og besøksforbud, opplyser politiadvokat Børge Enoksen i Oslo politidistrikt til NTB søndag formiddag.

Matapour er siktet for terrorskyting utenfor to utesteder i Oslo natt til 25. juni, der to menn ble drept og mange personer ble såret. Han satt varetektsfengslet i full isolasjon fram til fengslingsmøtet i forrige måned, da isolasjonen ble opphevet. Også medieforbundet ble opphevet.

I forkant av det forrige fengslingsmøtet ba politiet om forlengelse på åtte uker, men gikk med på kun fire uker ved at fengslingsmøtet ble behandlet som kontorforretning.

Matapour er en av totalt fire personer som er siktet i forbindelse med terrorskytingen i Oslo. To andre menn er pågrepet og siktet for medvirkning. Samtidig har politiet også siktet Arfan Bhatti, som er internasjonalt etterlyst for medvirkning til terrorhandling.

De pågrepne, inkludert Matapour, har så langt nektet å la seg avhøre av etterforskere fra politiet.