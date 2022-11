Drapssiktet mann i Stavanger etterlyst nasjonalt og internasjonalt

NTB

En mann i 30-årene er siktet for drap etter at en mann i 40-årene ble funnet død i Stavanger lørdag kveld. Han er etterlyst nasjonalt og internasjonalt.

– Siktede er en norsk statsborger og er kjent for politiet fra før, sa politiadvokat Marita Hagen på en pressebrifing søndag ettermiddag.

Den drapssiktede mannen er foreløpig ikke pågrepet, men politiet mener likevel at det ikke er noen fare for andre i Stavanger.

Han er nå etterlyst både i Norge og i utlandet, opplyser Hagen til flere medier.

Politiet har arbeidet med store ressurser gjennom kvelden og natten. Politiet utelukker ikke at det vil bli flere pågripelser i saken.

– Det er gjort en rekke vitneavhør, og dette arbeidet vil fortsette. Det er også utført rundspørring i området, og politiet fortsetter med teknisk og taktisk etterforskning, sier Hagen.

Ber om tips

Det var klokken 18.27 lørdag kveld at politiet fikk melding om en alvorlig voldshendelse i en leilighet i Løvdahls gate i Stavanger sentrum.

– Hvis noen var i Løvdals gate da, oppfordrer vi dem til å melde seg, sier Hagen.

Politiet oppfordrer også folk som har tips i saken, om å enten ringe inn på telefon 02800 eller via politiets nettsider.

Det var ikke den avdøde som bodde i den aktuelle leiligheten, sier Hagen videre.

Vil ikke kommentere beslag

Den drapssiktede mannen er etterlyst både nasjonalt og internasjonalt, opplyser politiadvokat Marita Hagen. Foto: Jan Kåre Ness / NTB Les mer Lukk

Hun vil ikke si noe om politiet har beslaglagt våpen i saken.

Ifølge VG er både den avdøde og den siktede knyttet til det lokale rusmiljøet. De skriver også at mannen ble skutt og utsatt for grov vold, men dette er ikke bekreftet av politiet.

Lørdag kveld søkte politiet med politihunder mellom gravstøttene på Eiganes gravlund, som ligger like i nærheten av leiligheten. Et vitne NRK snakket med på stedet lørdag kveld, fortalte at det ble hørt et høyt skrik før politiet ankom.

De pårørende er varslet.