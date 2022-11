Mann pågrepet i Bergen etter voldshendelse

NTB

En mann er pågrepet i Bergen, mistenkt for mulig knivstikking.

Politiet i Bergen ble søndag morgen kontaktet av personer på legevakta som hevdet å være utsatt for vold og knivstikking, skriver Vest politidistrikt på Twitter.

Personene skal ikke være alvorlig skadd.

Til Bergens Tidende opplyser politiet at den pågrepne mannen, som er i 20-årene, er siktet for kroppsskade og kroppskrenkelse mot to fornærmede.

– Vi jobber med å innhente forklaringer fra de involverte, inkludert den mistenkte, i tillegg til forklaringer fra vitner, sier politiet til BT.

Politiet vet ikke noe om foranledningen for hendelsen, ifølge Bergensavisen. De vet heller ikke om det er noen relasjon mellom siktede og de fornærmede.

Politiet skriver på Twitter at de har undersøkt en adresse i forbindelse med saken.