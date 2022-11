Støre takker hjelpearbeidere og frivillige etter flommen på Voss

NTB

Flommen på Voss er den nest verste i moderne tid. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) takker alle som har bidratt i arbeidet med å begrense skadene.

– Vi blir alle små i møte med naturens voldsomme krefter. Jeg ønsker å takke alle som nå – på ulike måter – sørger for at folk er trygge og jobber hardt for å begrense skadene av flommen. Vi er alle takknemlige for at liv ikke har gått tapt, sier Støre.

Kraftige nedbørsmengder de siste dagene førte til at flere lokalsamfunn i området ble rammet av storflom. For Voss er det den nest verste flommen i moderne tid, og for Evanger trolig den aller verste.

Lørdag er vannet på vei tilbake på Voss og andre steder på Vestlandet, men fortsatt er mange veier fortsatt stengt på grunn av skredfare.

– Jeg har gjennom helgen snakket med vår ordfører i Voss, Hans-Erik Ringkjøb, som forteller om imponerende innsats fra lokale etater og instanser, privatpersoner, frivillige og sivilforsvaret. Jeg berømmer dem alle for deres uvurderlige innsats, sier Støre videre.

Skademeldingene har rent inn til forsikringsselskapene. De forteller at de fleste skadene skyldes vann som har kommet inn fra grunnen til kjellere, eller gjennom tak og vegger.

– Ødeleggelsene er omfattende, og flommen har ført til stengte veier, stans av tog og store skader. Det er skader på hus og hjem, virksomheter er slått ut, skoler og kulturhus er flomskadd og idrettsbaner ødelagt, sier Støre.