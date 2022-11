Ane Breivik gjenvalgt som Unge Venstre-leder

Ane Breivik ble lørdag gjenvalgt som partileder i Unge Venstre. Her fra ungdomspartilederdebatten under Arendalsuka i august i år.

24 år gamle Ane Breivik fra Bærum ble gjenvalgt som leder av Unge Venstre på ungdomspartiets landsmøte lørdag.

– Med den pågående krigen på kontinentet vårt har det aldri vært et større behov for et liberalt og internasjonalt orientert ungdomsparti, sier Breivik i en pressemelding fra Unge Venstre.

Hun har vært leder ett år og ble valgt med akklamasjon.

Samtidig ble Hans Jacob Huun Thomsen fra Oslo valgt som første nestleder, mens Jens Håkon Birkeland fra Voss ble valgt som andre nestleder.