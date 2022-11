Strømprisene: Ukepris under 30 øre – billigste på to år

NTB

Vi må tilbake til lavprisåret 2020 for å finne billigere strøm enn det Sør-Norge har opplevd den siste uka, skriver Europower.

Ukeprisen falt under 30 øre per kilowattime i sør, viser oversikten over strømprisene for søndag, som Nord Pool publiserte lørdag ettermiddag.

– Det har ikke skjedd siden uke 53 i år 2020, altså nyttårsuka. Som mange husker var 2020 et ekstremår for strømprisene, med særdeles lave nivåer. Ser vi lenger bakover i tid, var det lavere ukepris bare én gang både i 2018 og 2019, skriver Europower.

2020 var blant årene med 53 uker, som skjer iblant dersom året starter på en torsdag eller er et skuddår som begynner på en onsdag.

Søndag stiger strømprisene fra de ekstremt lave nivåene de siste dagene. I Sør-Norge blir prisen likevel bare knapt 27 øre per kilowattime i Oslo og Bergen, og 30 øre i Kristiansand. I Nord-Norge blir døgnprisen på drøyt 17 øre.

Mildværet gjør at folk bruker mye mindre strøm på oppvarming, og samtidig har det vært mye vind flere dager denne uka. Fredag temperaturen i Oslo-området nesten 10 grader over normalen, mens den i Bergen og Trondheim var 7 grader over normalt.