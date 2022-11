Gjensidige og If har fått nesten 45 skademeldinger etter uværet på Vestlandet

NTB

Ved 10-tiden hadde Gjensidige fått nærmere 30 skademeldinger etter uværet på Vestlandet. If hadde fått 15 ved åttetiden.

– De fleste skadene skyldes vann som har kommet inn fra grunnen til kjellere, eller gjennom tak og vegg, sier Line Marcelius, Kommunikasjonssjef i Gjensidige i en pressemelding ved titiden.

If melder det samme i en pressemelding ved åttetiden, og skriver også at det er for tidlig å anslå hvor mye skadene vil koste.