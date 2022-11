NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, lørdag 11. november.

Flomvarsel på Vestlandet

Det er sendt ut rødt farevarsel for flom i midtre og indre deler av Vestland fylke fram til klokken 7 lørdag morgen. Det kan føre til omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder, samt stengte veier og bruer. Rødt farenivå for flom gjelder hendelser som kun skjer hvert 50. år, ifølge Varsom.no.

Dronningjubileum markeres i Danmark

Det avholdes en seremoni i Danmark for å markere at det er 50 år siden Margrethe ble dronning. Den danske dronningen har den siste tiden fått mye medieomtale etter at hun besluttet at barna til prins Joachim mister prinse- og prinsessetitlene.

Valg i Bahrain

Det avholdes valg i øystaten Bahrain. Valget holdes i et miljø preget av politisk undertrykkelse i kjølvannet av et tiår der myndighetene har brutt menneskerettigheter, forbudt opposisjonspartier og stengt uavhengige medier, skriver Amnesty International.

Sesongåpning i skiskyting

Skiskyttersesongen åpner på Sjusjøen, med 7,5 kilometer sprint for kvinner klokken 11.40 og 10 kilometer for menn klokken 13.55. Johannes Thingnes Bø er blant favorittene på herresiden, mens på kvinnesiden er det meldt flere store forfall. Verken Marte Olsbu Røiseland, Tiril Eckhoff eller Ingrid Landmark Tandrevold står på startstreken når sesongen blir satt i gang den kommende helga.