Kronen styrket etter svak amerikansk prisvekst

NTB

Prisveksten i USA var noe lavere enn ventet i oktober. Det førte imidlertid til at den norske kronen styrket seg kraftig mot dollaren.

Det melder Dagens Næringsliv.

Prisen for én dollar falt fra 10,40 kroner like før beskjeden kom torsdag, til 10,18 kroner like etter. Kronen har fortsatt å styrke seg mot dollaren, og fredag ettermiddag gikk dollaren for 9,98 kroner.

– Når børsene globalt stiger, er det et uttrykk for høyere risikoappetitt blant investorene, og det gjør typisk at kronen styrker seg. Utviklingen på børsene globalt er den viktigste driveren av den norske kronen, som er en liten og svært risikosensitiv valuta, sier strateg i DNB Markets Ingvild Borgen Gjerde til DN.