Vannstanden fortsetter å øke på Voss

Campingvogner fjernes i forbindelse med den stigende vannstanden i Vangsvatnet som flommer innover Voss camping. Voss kommune har etablert en kommunal kriseledelse for å håndtere den pågående flommen i kommunen. Foto: Stine Carlsen / Avisa Hordaland / NTB

NTB

Natt til lørdag øker fortsatt vannstanden på Voss, som er hardest rammet av flommen på Vestlandet. Brannvesenet tror imidlertid de er i ferd med å se en topp.

– Situasjonen klokken 2.30 er at vannstanden øker fortsatt, men ikke like fort som den gjorde tidligere. Det ser ut til at den nærmer seg en topp, sier vaktleder Stian Kvam 110-sentralen Vest til NTB.

– Men vi har fortsatt alt av ressurser ute på Voss. Resten av natten vil gå til å pumpe vann ut av kjellere og forsøke å lede vannet bort ved hjelp av sandsekker, legger han til.

Det var ventet at nedbøren ville avta etter midnatt. Det tar dog noe lenger tid før vannet slutter seg til avrenningsveiene.

Verst i Voss

Flere veier og Bergensbanen er stengt som følge av flommen. Det var fredag formiddag at Varsom oppgraderte flomvarselet på Vestlandet fra oransje til rødt nivå. Det vil si en ekstrem situasjon som forekommer svært sjelden og kan bety fare for omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på bebyggelse og infrastruktur.

Flomvarselet er rettet mot midtre og indre deler av Vestland fylke, men det er på Voss at skoen trykker mest.

– Ja, alle meldinger vi har mottatt nå i kveld, er fra Voss, sier Kvam.

Frykter verre enn 200-års flom

Fredag satte kommunen inn krisestab og en rekke tiltak. Voss-ordfører Hans-Erik Ringkjøb frykter at vondt blir verre.

– Vi nærmer oss vannstanden under 2014-flommen som førte til skader for en halv milliard kroner. Det er veldig krevende nå, sier Ringkjøb til NRK.

Odda, Voss, Flåm og Lærdal ble hardt rammet av en 200-årsflom i 2014, som førte til store ødeleggelser og tok med seg flere hus og infrastruktur.

Evakuert fra hus

Fredag kveld ble fem personer og en hund evakuert fra et hus i Teigedalen på Voss som var truet av flom. De kom seg i sikkerhet, men er fortsatt sperret inne av vannet.

Både voksne, barn og en hund alle er i god behold, ifølge 110-sentralen. Brannvesenet forsøkte først å komme seg fram til eneboligen, men lyktes ikke.

I tillegg er to boliger med til sammen sju beboere isolert som følge av store vannmengder i Supphellevegen i Fjærland natt til lørdag.

Vannmengdene kommer fra Jostedalsbreen, opplyser Vest-politiet på Twitter.

Kommunen iverksetter tiltak

Voss kommune ber folk om å holde seg unna flomutsatte områder, og advarer om at det er farlig å oppholde seg i nærheten av elver og vann.

– Værvarslingas målestasjon i Myrkdalen har registrert 140 millimeter nedbør siste døgn, opplyser kommunen og lister opp flere tiltak som er satt i verk grunnet flommen utover kvelden og natten:

* Langabrua er stengt.

* Evanger bru (E16 til Evanger sentrum) er stengt.

* Lokalveien Petter Bondes vei (forbi Voss vandrerhjem) er stengt.

* Strømmen er koblet ut i Fredheim borettslag og i Voss vandrerhjem.

Det er også stengt flere steder på strekningen mellom Trengereid og Voss på grunn av flommen – også strekningen mellom Bulken og Voss. Vegvesenet råder til omkjøring via riksvei 13 eller fylkesvei 79.

Sivilforsvaret på vei

Sivilforsvaret er tilkalt for å bistå i håndteringen på Voss, opplyser Kvam i 100-sentralen Vest til VG fredag kveld.

Brann- og redningsetaten Vest er ute med alle ressurser, og i tillegg har hjelpemannskaper fra Røde Kors blitt bedt om å bistå.

Kommunen oppfordrer alle til å sikre egne verdier som er utsatt for flom, samt å holde seg oppdatert på situasjonen via Varsom.no.