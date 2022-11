Ny påvisning av fugleinfluensa i Sola kommune

NTB

Det er påvist høypatogen fugleinfluensa i en verpehønsbesetning i Sola kommune. Situasjonen for fjærfenæringen er nå svært alvorlig, ifølge mattilsynet.

– Det har vært en krevende høst for fjærfenæringen i Rogaland, og nå har situasjonen blitt enda mer alvorlig, sier, direktør for avdeling regelverk og kontroll i Mattilsynet Inge Erlend Næsset i en pressemelding.

Rundt 7.500 verpehøns vil bli avlivet i løpet av lørdag 12. november for å hindre videre smittespredning.

– Vi vet ikke hvordan smitten har kommet inn i dette dyreholdet, men vi vet at fugleinfluensa sirkulerer blant ville fugler i området, sier Næsset.

Fugleinfluensa, som er svært smittsom mellom fugler, fører som regel til alvorlig sykdom og død hos smittede fugler. Mattilsynet innfører en rekke tiltak for å hindre videre smittespredning, blant annet soner med restriksjoner for alle som har fugl.

– Vi er klar over at det kan være utfordrende for fjærholdere å forholde seg til de ulike sonene som automatisk må opprettes ved påvisninger. Mattilsynet har tett dialog med næringsorganisasjoner og de berørte fjærfeholderne, sier Næsset.

Fjærfeholdet ligger ca. 10 kilometer fra fjærfeholdet hvor det ble påvist fugleinfluensa i oktober. Det er heller ikke langt ifra der det ble påvist Newcastlesyke i september.

Risiko for smitte til befolkningen vurderes fortsatt som svært lav, og det er trygt å spise egg og fjærfekjøtt.