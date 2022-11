Gjensidige: Skademeldingene tikker inn etter uværet på Vestlandet

Hittil i november har Gjensidige fått inn uværssaker for nær 20 millioner kroner.

NTB

Skademeldingene tikker inn etter uværet på Vestlandet, melder forsikringsselskapet Gjensidige.

– Gjensidige overvåker og har full beredskap for å ta imot det som kommer inn av skademeldinger, slik at vi på best og raskest mulig måte kan hjelpe de som får trøbbel på grunn av uværet, sier kommunikasjonssjef Line Marcelius i en pressemelding.

De typiske skadene er kjeller som er fult med vann, ifølge Marvelius.

Selskapet forventer å få inn flere skademeldinger i forbindelse med uværet som herjer på Vestlandet.

Hittil i november har de fått inn uværssaker for nær 20 millioner kroner.