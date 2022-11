Forsvarssjefen skal gi nytt fagmilitært råd

NTB

Det er bare to år siden langtidsplanen for forsvarssektoren ble vedtatt, men mye har forandret seg. Derfor skal forsvarssjefen nå gi nye faglige råd.

Forsvarssjefen fikk fredag et mandat av forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) for å komme med et nytt fagmilitært råd, skriver Forsvarsdepartementet.

– Verden er dramatisk endret siden langtidsplanen for forsvarssektoren ble vedtatt for to år siden. Det er derfor nødvendig å styrke vårt eget forsvar, sier forsvarsministeren.

Regjeringen tar sikte på å legge fram ny langtidsplan for forsvarssektoren i 2024. Det fagmilitære rådet er et sentralt innspill til denne og skal legges fram før sommeren.

– Nå skal jeg gå grundig gjennom mandatet. Siden det forrige fagmilitære rådet, har de sikkerhetspolitiske omgivelsene endret seg betydelig, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.