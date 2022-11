Politiet ønsker tips etter alvorlig voldshendelse i Trondheim

NTB

Politiet ber om tips fra publikum om observasjoner som kan knyttes til volden som skjedde i Trondheim natt til fredag. En mann i 30-årene er alvorlig skadd.

Hendelsen skjedde i 5-tiden natt til fredag et sted i området Lademoen/Rosendal, øst for Trondheim sentrum.

Den fornærmede er en mann i 30-årene. Han er under behandling på St. Olavs hospital og er ikke avhørt.

Politiet er nå tidlig i etterforskningen og ønsker hjelp fra publikum i form av vitneobservasjoner eller annen informasjon som kan gi opplysninger om hva som har hendt.

Politiet ber om at de som har gjort observasjoner som kan knyttes til en voldshendelse et sted mellom Dalen Hageby og Rosendal i Trondheim mellom klokken 23 og 5 natt til fredag, tar kontakt med Trøndelag politidistrikt via telefon 73489400, skriver politiet i en pressemelding.