Aktivister forsøkte å lime seg fast på Munchs «Skrik»

NTB

Aktivister fra organisasjonen Stopp oljeletinga forsøkte fredag å lime seg fast til rammen til Munch-maleriet «Skrik» på Nasjonalmuseet.

Det var tidsskriftet Tidens ånd som først hadde saken.

– Det var en hendelse rundt halv 12. Det var to aktivister, og en tredje som filmet. De ble stanset av vakter, og det er ingen skade skjedd. De er pågrepet av politiet, og saken blir selvfølgelig anmeldt, sier Nasjonalmuseets pressekontakt Ole-Morten Fadnes til NTB.

Munch-rommet ble stengt, men ble åpnet igjen etter kort tid. Resten av museet er åpent som vanlig.

– Dette er en uakseptabel aksjonsform, slår kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) fast overfor NTB.

Hun er glad for å høre at maleriet klarte seg uten skader.

– Det er likevel opprørende at noen mener at de har rett til å potensielt ødelegge en sånn skatt som Munchs «Skrik» for å få oppmerksomhet.

«Jeg skriker når politikerne ignorerer vitenskap»

Underveis i aksjonen ropte aktivistene ut budskap.

– Jeg skriker når folk dør, ropte den ene.

– Jeg skriker når politikerne ignorerer vitenskap, ropte den andre.

– Vi aksjonerer mot «Skrik» fordi det er Norges kanskje mest kjente maleri. Nå har det vært masse lignende aksjoner rundt om i Europa, de har klart noe ingen andre aksjoner har klart: oppnå ekstremt mye dekning og presse, og mulighet til å prøve å forklare. Det er ikke det at vi hater kunst, sier Astrid Rem, som er pressekontakt for aksjonen fra Stopp oljeletinga til NTB.

– Er limrester så ille?

Politiet var raskt på stedet.

Politiet er på plass på Nasjonalmuseet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Les mer Lukk

– Vi er på Nasjonalmuseet etter melding fra vektere om at de har kontroll på tre personer som forsøkte å lime seg fast til «Skrik». Vi har kontroll på dem, og det er ingen skader på maleriet, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til NTB.

Det er limrester på glassmonteren, skriver Oslo-politiet på Twitter.

De tre pågrepne aktivistene er alle kvinner, fra henholdsvis Danmark, Finland og Tyskland.

Rem sier til NTB at hun ikke har oversikt over hva som har skjedd med de to andre aksjonistene.

– Vi har ingen intensjon om å skade maleriet. Det er glassmonter foran, og er noen limrester på monteren så ille?

Flere verk har fått gjennomgå

Flere lignende aksjoner mot kjente malerier har funnet sted andre steder i Europa de siste ukene, som oftest i form av at aktivistene limer seg fast eller kaster suppe, kake eller potetmos.

Blant verkene som har fått gjennomgå, er Leonardo da Vincis «Mona Lisa», Vincent van Goghs «Solsikker» og «Pike med perleøredobb». Alle maleriene var imidlertid dekket med glass, noe «Skrik» også var.

– Vi har alltid høy sikkerhet, vi passer på uerstattelig kulturarv hver dag, men vi har vært mer årvåkne den siste tiden. Denne typen aksjoner er imidlertid vanskelig å helgardere seg mot. Det er heldigvis ingen skade på verket, sier Fadnes.

– Pøbler og vandaler

– Selv om vi er mange som støtter klimakampen som en av vårt tids aller viktigste kamper, er ikke det å angripe uvurderlig kunst noe som hjelper saken i det hele tatt, sier kulturminister Anette Trettebergstuen.

Hun sier aksjonistene heller bør se potensial i museenes formidling av viktige klimaspørsmål for å nå fram.

– Det er mange museer som setter klimaspørsmål på agendaen gjennom sine utstillinger.

Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland sier til NTB at han «ærlig talt synes dette er noen pøbler».

– Denne atferden bidrar ikke til annet enn avsky. De ødelegger for seg selv og setter alle miljøaktivister i et dårlig lys. Å angripe et nasjonalt ikon som «Skrik» er et angrep på vår felles kulturarv, det er respektløst og samfunnsfiendtlig atferd. De er rett og slett vandaler.

Fremskrittspartiets miljøpolitiske talsperson Terje Halleland sier Stortingets partier bør gå ut og markere tydelig avstand til aksjonistene.

– I stedet for å benytte seg av demokratiske virkemidler for sin sak, bidrar ikke denne pøbelgjengen til noe annet enn å ødelegge hele klimadebatten, sier Halleland.

– Avhengige av at folk blir sinte og fornærmet

Rem sier det like godt kunne vært aksjoner mot idrettsarrangementer eller konserter.

– Målet er å skape politisk press og så mye drama og bølger at regjeringen ikke kan ignorere oss. Enten de er for eller imot vårt krav, så må regjeringen ta stilling til det, sier Rem til NTB.

Aksjonistene er helt innforstått med at aksjonene vekker raseri.

– Vi spiller på det, vi er avhengige av at folk blir sinte og fornærmet.

Rem sier det vekker folk fra apatien.

– Hva annet skal vi gjøre? Vi har dårlig tid, og har prøvd alt annet i en generasjon. Det er verdt et forsøk, selv om det suger å gjøre det.