Oktober ga fartsøkning i nybilsalget

NTB

Selv om antall førstegangsregistrerte nye personbiler ligger under nivået sammenlignet med i fjor, har registreringstakten økt i løpet av oktober.

Siste uke i oktober har satt ny fart i registrering- og utleveringstakten av nye biler. I oktober er det registrert 12.558 nye biler, som er 8,5 prosent flere enn i oktober i fjor, skriver Opplysningsrådet for veitrafikk (OFV) i en pressemelding.

Året 2022 har vært preget av lavere registreringstempo. Hovedårsaken er at krig og pandemi har skapt store produksjons- og leveringsutfordringer.

Ved utgangen av oktober var det så langt i år 115.219 førstegangsregistrerte nye personbilder. Det er 17,9 prosent færre enn på samme tid i fjor.

– Det er all grunn til å tro at bilbransjen jobber svært hardt for å få opp utleveringstallene før årsskiftet. Mange nybilkjøpere har nok vært ekstra glade i slutten av oktober, for en stor del av utleveringene nå er biler som det ble inngått kontrakt på for mange måneder siden, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Antall nybilregistreringer resten av året vil preges av hvilken grad importører og forhandlere klarer å få levert og registrert nye biler som kundene venter på.

Det er en markant nedgang i nybilsalget av ladbare bensin- og diselbiler, viser OFVs tall. Antallet elbiler ligger omtrent på nivå med fjoråret i de ti første månedene.

Det norske bruktbilmarkedet ligger bak med 3,8 prosent sammenlignet med 2021. Varebilsalget har også gått ned med 18,4 prosent fra i fjor