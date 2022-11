Radiumhospitalet bekrefter coronautbrudd

NTB

Det pågår et utbrudd av coronavirus på Radiumhospitalet. Oslo universitetssykehus sier de har kontroll på situasjonen.

Oslo universitetssykehus bekrefter overfor VG at det er et coronautbrudd på Radiumhospitalet.

Avisen får opplyst at sykehuset gjennomfører nødvendige tiltak for å sikre god oppfølging og behandling av de pasientene – og at de arbeider med forebyggende tiltak for å unngå videre smittespredning.

– Det er samtidig viktig å understreke at vi per nå har kontroll på situasjonen, og at alle pasienter skal føle seg trygge med hensyn til å oppsøke sykehuset for nødvendig og avtalt behandling, sier Stein Kaasa, leder ved avdeling for kreftbehandling.