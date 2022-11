Full enighet om utilregnelighet før Vollen-gjenåpning

Statsadvokat Erik Førde snakker med forsvarerne Marianne Darre-Næss (t.v.) og Cecilie Nakstad i Borgarting lagmannsrett i 2016 under ankesaken etter drapet på Anna Kristin Gillebo Backlund to år tidligere. Etter nye rettspsykiatriske vurderinger er nå saken mot mannen som ble dømt, gjenåpnet, og både påtalemyndigheten og forsvarerne vil be lagmannsretten om en dom på tvungent psykisk helsevern.

Åtte år etter at Anna Kristin Gillebo Backlund ble drept på jobb i 2014, er det nå full enighet om at 15-åringen som gjorde det, må ha vært psykotisk.

Onsdag starter den gjenåpnede rettssaken etter drapet på barnevernsinstitusjonen i Vollen i Asker. Siden dommen i 2016 har tiltalte byttet juridisk kjønn og tiltales nå som en 23 år gammel mann. Aktoratet og forsvareren er samstemte om at påstanden i den tre dager lange saken vil være overføring til tvungent psykisk helsevern.

Først åtte år etter drapet er det medisinsk slått fast at den da 15 år gamle jenta led av paranoid schizofreni, at hun hadde gjort det helt siden hun var 11 år, og at hun må ha vært psykotisk på tiden for drapet. Han er fremdeles svært syk og innlagt ved sikkerhetsavdelingen på Dikemark sykehus.

– Dette med psykoser hos barn er vanskelig og ikke mange kan dette. Nå er alt snudd om. De tre som var sakkyndige under den første rettssaken, var helt klare på at klienten led av en personlighetsforstyrrelse og ikke psykose. En ny vurdering av nye sakkyndige slår fast det motsatte, sier forsvareren, advokat Cecilie Nakstad, til NTB.

Paranoid schizofren

Miljøterapeuten som ble drept på jobb på barnevernsinstitusjonen Små Enheter i Vollen i Asker natt til tirsdag 28. oktober 2014, ble kvalt og knivstukket til sammen 21 ganger. Selv om den psykisk syke jenta utgjorde en betydelig trussel, var Gillebo Backlund alene på nattevakt med henne. En kollega av 30-åringen hadde sovende vakt i samme bygning og fikk ikke med seg at kollegaen ble drept.

I 2015 ble tiltalte dømt som tilregnelig for drapet og ble det første barnet i Norge som ble ilagt forvaringsstraff. Domstolen kom til at det forelå helt ekstraordinære omstendigheter som tilsa bruk av forvaring.

I forbindelse med at spørsmålet om videre forvaring skulle tas opp til vurdering, gjennomførte spesialist i psykiatri Kjersti Anne Lyngstad og spesialist i psykiatri Synne Sørheim en ny observasjon av den straffedømte. De nye sakkyndige konkluderte med at 15-åringen må ha vært psykotisk.

– Innholdet i den nye sakkyndigrapporten var såpass oppsiktsvekkende at domfelte og forsvareren begjærte gjenåpning med en gang. Påtalemyndigheten gjorde det samme så snart vi var gjort kjent med innholdet, sier statsadvokat Erik Førde til NTB.

Utilregnelig

Statsadvokaten sier partene er enige om hva påstanden må bli, og at Borgarting lagmannsrett trygt kan legge det til grunn når rettssaken kommer så langt.

– Tiltalte var etter alle solemerker utilregnelig på gjerningstidspunktet, sier Førde.

Gjennom tre rettsinstanser ble 15-åringen erklært for strafferettslig tilregnelig for drapet på Anna Kristin Gillebo Backlund til tross for omfattende faglig uenighet og tvil om 15-åringens psykiske helsetilstand. Tre rettsoppnevnte sakkyndige mente at hun hadde en personlighetsforstyrrelse, og at hun var tilregnelig på drapstidspunktet.

Aldri sonet i fengsel

Egne sakkyndige, forsvareren og Sandviken sykehus i Bergen, der jenta var blitt overført fra ungdomsfengselet i Bjørgvin, var derimot av den klare oppfatningen at 15-åringen måtte være psykotisk og derfor utilregnelig da hun drepte miljøterapeuten, men domstolen lente seg på de offentlig oppnevnte sakkyndige og dømte jenta som ansvarlig for drapet.

Dommen ble bekreftet i Høyesterett, og siden 2017 har jenta derfor sittet på forvaringsdom på ni år med en minstetid på seks år.

Noe opphold i fengsel har det derimot aldri blitt. Under tiden i varetekt ble 15-åringen syk og overført til sykehus. Først i Bergen, og siden til sikkerhetsavdelingen på Dikemark sykehus utenfor Oslo hvor han fremdeles er innlagt.