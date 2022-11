Sophie Elise-podkast skal diskuteres i Kringkastingsrådet

Ett av temaene Kringkastingsrådet skal diskutere, er om det var riktig å engasjere Sophie Steen Isachsen (bildet), kjent som Sophie Elise, og Fetisha Williams til å lage en podkast for NRK.

NTB

42 klager på podkasten «Sophie amp; Fetisha» blir tema når Kringkastingsrådet møtes onsdag 2. november.

Totalt har det kommet 162 henvendelser til Kringkastingsrådet siden forrige møte, ifølge en pressemelding fra NRK.

Ett av temaene som skal diskuteres, er om det var riktig å engasjere Sophie Steen Isachsen, kjent som Sophie Elise, og Fetisha Williams til å lage en podkast for NRK.

Rådet vil også se på klager knyttet til humorserien «Gutta på skauen», dekningen av dronning Elizabeths død og begravelse, en sak i Dagsrevyen om fritt behandlingsvalg, omtale av Italias statsminister og aldersgrense i NRK Supers Youtube-tilbud «FlippKlipp».

På programmet for Kringkastingsrådet er det temasaker om hvordan NRK arbeider for å nå unge målgrupper. Det er også en egen bolk om hvordan NRK omstiller seg mot en mer grønn produksjon for å redusere sitt klimaavtrykk.