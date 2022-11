Tengs-saken kan tas opp til doms etter uke åtte

Minnesteinen på stedet der Birgitte Tengs ble funnet drept på Karmøy i mai 1995. Rettssaken mot mannen som er tiltalt for drapet, starter 7. november i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

NTB

Selv om det er satt av tolv uker til saken mot mannen som er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs, kan saken bli tatt opp til doms allerede etter uke åtte.

Rettssaken mot mannen starter 7. november i Haugaland og Sunnhordland tingrett.

Tolv uker er satt av til rettssaken mot den drapstiltalte mannen, men ifølge kjøreplanen kan saken bli tatt opp til doms allerede etter uke åtte, skriver Stavanger Aftenblad.

Ifølge en kjennelse skal deler av rettssaken gå for lukkede dører for allmennheten.

Påtalemyndigheten mener den over 27 år gamle drapsgåten på Karmøy er løst og mener nye bevis taler for at det var 52-åringen som drepte 17-åringen.

Tiltalte kobles til drapet med DNA-bevis, sikret gjennom nye analyser av gamle prøver.

Mannen har hele tiden nektet enhver befatning med det uoppklarte drapet natt til 6. mai 1995.

Uavhengig av utfallet er ankebehandlingen av straffesaken allerede berammet til å starte 4. september 2023 i Gulating lagmannsrett i Stavanger, får NTB opplyst av domstolen.