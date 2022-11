NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 1. november.

Ukraina-regningen har økt til nesten 14 milliarder kroner

Innen utgangen av neste år vil Russlands angrepskrig i Ukraina i snitt ha kostet Norge over 600 millioner kroner i måneden. I år og neste år kommer regningen for norsk militær støtte og sivil bistand til Ukraina opp i til sammen 13,8 milliarder kroner, viser en oversikt som NTB har fått fra Statsministerens kontor (SMK).

Fordelt på antall måneder siden krigen startet 24. februar, utgjør det nesten 630 millioner kroner per måned. De 13,8 milliarder kronene fordeler seg på 8,3 milliarder til sivil bistand og 5,5 milliarder i militær støtte.

Sør-Koreas politisjef: Responsen i forkant av halloween-tragedien var mangelfull

Politiet i Seoul fikk flere henvendelser om farlige situasjoner i forkant av halloween-tragedien, men håndterte dem ikke godt nok, sier landets politisjef.

Politiet visste om at en stor folkemengde hadde samlet seg selv før trengselen oppsto, noe som umiddelbart indikerte en farlig situasjon, sa politisjef Yoon Hee-keun tirsdag.

156 personer omkom da det oppsto trengsel i et populært utelivsdistrikt i Seoul lørdag. Ifølge nyhetsbyrået Yonhap er 29 personer fortsatt kritisk skadd, mens 122 har mindre skader.

Bolsonaro skal trolig tale tirsdag

Brasils president Jair Bolsonaro vil tirsdag for første gang tale offentlig siden valgnederlaget søndag kveld, ifølge et av hans regjeringsmedlemmer.

Bolsonaro har ventet med å uttale seg slik at han kunne forberede en tale, forteller kommunikasjonsminister Fabio Faria til Reuters. Men det er ikke klart om Bolsonaro kommer til å erkjenne valgnederlaget, slik mange i forkant av valget fryktet at han ikke ville gjøre.

Musk blir administrerende direktør i Twitter

Twitters nye eier Elon Musk sier han blir selskapets administrerende direktør, og er i øyeblikket det eneste styremedlemmet i Twitter.

Det går fram av dokumenter sendt amerikanske myndigheter mandag, skriver Reuters.

Den 51 år gamle milliardæren skaffet seg nylig kontroll over selskapet, og har gått i gang med å fjerne medlemmer av staben.

Språkrådet vil at nobelpris-kunngjøring skal foregå på norsk

Språkrådet er kritisk til at Nobelkomiteen bare kunngjør tildelingen av Nobels fredspris på engelsk. Det kommer fram i et brev Språkrådet har sendt til Nobelkomiteen.

17. oktober i år kunngjorde Nobelkomiteen vinneren av årets fredspris og kunngjøringen var bare på engelsk. Tidligere har vinneren av fredsprisen blitt kunngjort på både norsk og engelsk.

– Å kunngjøre fredsprisvinneren på norsk er en sjelden mulighet til å vise fram det norske språket for hele verden, skriver Språkrådet i brevet.

Nordmenn har aldri spist mer kjøtt enn nå

Kjøttforbruket her i landet gikk kraftig opp under pandemiårene og i fjor spiste vi over 50 kilo kjøtt per person.

Det samlede kjøttforbruket økte med 6 prosent i fjor, viser tall fra Animalia i rapporten Kjøttets tilstand. Svin og kylling tar markedsandeler, men forbruket av alle kjøttslag økte under pandemiåret, skriver Nationen.

– Utviklingen i kjøttforbruket i 2021 må ses i lys av at dette var et uvanlig år på grunn av koronasituasjonen, skriver rapportforfatterne.