Språkrådet vil at nobelpris-kunngjøring skal foregå på norsk

Berit Reiss-Andersen, leder av Nobelkomiteen, kunngjør tildelingen av Nobels fredspris på engelsk. Språkrådet vil at tildelingen også skal foregå på norsk. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Språkrådet er kritisk til at Nobelkomiteen bare kunngjør tildelingen av Nobels fredspris på engelsk.

Det kommer fram i et brev Språkrådet har sendt til Nobelkomiteen.

17. oktober i år kunngjorde Nobelkomiteen vinneren av årets fredspris og kunngjøringen var bare på engelsk. Tidligere har vinneren av fredsprisen blitt kunngjort på både norsk og engelsk.

– Å kunngjøre fredsprisvinneren på norsk er en sjelden mulighet til å vise fram det norske språket for hele verden, skriver Språkrådet i brevet.

– En kunngjøring på norsk synliggjør at vi i Norge har et nasjonalspråk og et samfunnsbærende språk som kan brukes i alle sammenhenger, også når verdens øyne er rettet mot oss, heter det videre.

Dette vil også tydeliggjøre det skandinaviske opphavet til nobelprisene og gi fredsprisen en språklig identitet, mener Språkrådet.

Brevet avsluttes med en oppfordring til komiteen:

– Vi oppfordrer Den norske nobelkomiteen til å kunngjøre fredsprisen på både norsk og engelsk.

Kunngjøringene av nobelprisene i fysikk, kjemi, medisin og litteratur i Sverige, foregår både på svensk og engelsk.

– Vi oppfordrer Den norske nobelkomiteen til å følge den samme praksisen, heter det fra Språkrådet.