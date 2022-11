Klassekampen: Partiveteran i Rødt vraket fra fylkestingsliste i Nordland

Lørdag gikk partileder Bjørnar Moxnes til det uvanlige skritt å be Rødt Nordland tenke seg grundig om før de velger Skotåm som førstekandidat. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Klassekampen erfarer at Rødt Nordlands partiveteran Per-Gunnar Skotåm (69) ikke lenger foreslås blant toppkandidatene på lista til fylkestingsvalget i 2023.

Dermed er styrelederen i selskapet bak Steigan.no ute av kampen om førsteplassen på lista på Rødt Nordlands nominasjonsmøte neste helg, skriver Klassekampen.

I forrige uke ble det kjent at nominasjonskomiteen i Rødt Nordland lå an til å sette Per-Gunnar Skotåm øverst på lista til fylkestingsvalget, noe som skapte sterke reaksjoner i både Rødt og Rød ungdom. Rød Ungdom i Nordland truet med å trekke seg fra valgkampen om Skotåm ble førstekandidat.

Lørdag gikk partileder Bjørnar Moxnes til det uvanlige skritt å be Rødt Nordland tenke seg grundig om før de velger Skotåm som førstekandidat, grunnet Skotåms tilknytning til Steigan.no.

Skotåm er deleier og styreleder i selskapet Mot Dag AS, som eier nettstedet Steigan.no. Nettstedet har den siste tiden vært kritisert for gjengivelse av russisk krigspropaganda og konspirasjonsteorier. Skotåm trakk seg i vår fra landsstyret i Rødt etter kritikk for sin rolle i selskapet.

Rødt har et landsstyrevedtak fra mars på at Steigan.no sprer konspirasjonsteorier og at nettstedets holdninger står i motstrid til Rødts politikk.

Skotåm selv ønsker ikke å kommentere nominasjonsprosessen før nominasjonskomiteen i Nordland har offentliggjort sitt endelige listeforslag.