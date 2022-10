NTB

Biskop Rosemarie Köhn begraves fra Hamar domkirke torsdag 3. november klokken 12.15.

Norges første kvinnelige biskop, Rosemarie Köhn, døde natt til søndag, 83 år gammel. Köhn var biskop i Hamar bispedømme fra 1993 til 2006.

Det ble søndag kjent at Köhn hedres med begravelse på statens bekostning. Begravelse på statens bekostning er en utmerkelse som tildeles av regjeringen.

Köhn etterlater seg ektefelle Susanne Sønderbo.

Köhn var den første kvinnelige biskopen ikke bare i Norge, men også i Norden. Utnevnelsen var kontroversiell. Flere anklaget Köhn for å forkynne vranglære.

I september bevilget regjeringen 200.000 kroner til en statue av Köhn. Det utgjør cirka en tidel av kostnaden av statuen, mens resten vil bli finansiert av en rekke givere innen Den norske kirke, Kistefos AS og privatpersoner. Den tre meter høye statuen er planlagt å stå klar neste år utenfor domkirken i Hamar, 30 år etter at hun ble biskop.

I en pressemelding søndag sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at Köhn vil bli husket for å ha kjempet for et mer tolerant og likestilt samfunn.

– Som Norges og Nordens første kvinnelige biskop banet hun vei for likestilling og særlig for Kirkens forhold til homofile. Vi er mange som i dag er takknemlige for den livslange innsatsen hun la ned for en rausere kirke, sier Støre.