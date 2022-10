Lite rester av plantevernmidler i mat

NTB

Mat dyrket i Norge inneholder færre plantevernmiddelrester enn produkter fra andre land, viser en undersøkelse fra Mattilsynet.

68 prosent av prøvene av norske produkter var helt uten funn av plantevernmiddelrester, viser Mattilsynets overvåkings- og kartleggingsprogram.

Til sammenligning var 35 prosent av prøvene fra resten av EU/EØS uten funn, og 30 prosent av prøvene fra resten av verden.

I norske matvarer var det ingen overskridelser. I 0,5 prosent av prøvene fra EU/EØS var det overskridelser (to prøver), og i 5,7 prosent av prøvene fra resten av verden (22 prøver).

Overskridelsene ble funnet i blant annet appelsiner, bringebær, tørkede bønner, fersken, kirsebær, ris, spinat og vårløk.

Are Sletta, seksjonssjef i Mattilsynets seksjon for kjemisk mattrygghet, sier de ser at innholdet av plantevernmiddelrester i matvarer er lavt.

– Overvåkingsprogrammet bekrefter særlig den gode situasjonen vi har for produksjonen av frukt og grønnsaker i Norge, sier Sletta.