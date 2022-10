NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 31. oktober

Lula vant valget i Brasil

Lula da Silva blir igjen president i Brasil. Det ble klart etter at han sikret seg en knapp seier over sittende president Jair Bolsonaro. Lula vant med nærmere 51 prosent av stemmene mot 49 prosent til Bolsonaro.

– Vi går mot nye tider med fred, kjærlighet og håp. Jeg skal lede 215 millioner brasilianere, og ikke bare dem som stemte på meg. Det er ikke to Brasil. Vi er ett land, ett folk, en stor nasjon, sa Lula i sin første tale etter valgseieren.

Bolsonaro har foreløpig ikke uttalt seg om nederlaget.

Dødstallet stiger etter brokollapsen i India

Tallet på døde etter brokollapsen i Gujarat i India stiger. 132 mennesker er omkommet, ifølge delstatsminister Harsj Sanghvi.

Sanghvi sier at beredskapspersonell og redningsarbeidere jobber natten gjennom for å lete etter overlevende. Ifølge ham er mange av de drepte tenåringer, kvinner og eldre. Myndighetene har tidligere advart om at antallet døde kommer til å stige etter hvert som flere blir funnet.

Det er snakk om en over 100 år gammel hengebru over elven Machchhu i Morbi-distriktet delstaten Gujarat. Broen åpnet nylig etter å ha blitt renovert.

Nesten 100 døde etter stormen på Filippinene

Den kraftige tropiske stormen Nalgae har til nå krevd 98 menneskeliv på Filippinene, melder landets myndigheter.

Antallet er nesten en fordobling fra det tidligere rapporterte dødstallet på 48. Årsaken er at flere døde har blitt funnet etter leteaksjoner i katastrofeområdene.

Litt over halvparten av de omkomne døde som følge av flom og jordskred som skylte inn og gravla flere hundre hus i landsbyer på den sørlige øya Mindanao fredag.

Bjørn Kjos ville kjøpe russiske fly til Norwegian i 2019

Norwegian-gründer Bjørn Kjos signerte i 2019 en intensjonsavtale om kjøp av fly fra en statlig eid flyfabrikk i Russland, i håp om å få rettigheter til å fly over Russland.

Dagens Næringsliv skriver at Kjos vurderte å kjøpe fly fra Russlands største flyprodusent, JSC Sukhoi Company, som på dette tidspunktet var omfattet av vestlige sanksjoner. Detaljene om intensjonsavtalen med flyprodusenten kommer fram i den nye bokdokumentaren «Turbulens» om Norwegians verdenstokt og økonomiske kollaps.

Langt flere usolgte boliger over hele landet

Det blir stadig flere usolgte boliger i det norske eiendomsmarkedet – også utenfor de tradisjonelle pressområdene.

– Et veldig svartsyn har bredt seg blant husholdningene, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets til Finansavisen.

– Forbrukertillitsbarometeret falt nå til et nytt bunnivå. Forbrukerne er usikre etter rentehevingene som har funnet sted, og de som kan komme, de er usikre på grunn av de økte levekostnadene og usikkerheten rundt energikrisen i Europa, sier hun.

Kun en av fire ukrainere vil hjem – selv om krigen slutter

Mange av de 70.000 ukrainske flyktningene som er ventet hit i år og neste år, vil trolig bli lenge i Norge. Det viser en rapport om ukrainske flyktninger i Norge, som offentliggjøres mandag, melder Aftenposten. I juni foretok forskere fra Norsk Institutt for by- og regionsforskning (NIBR) en spørreundersøkelse blant nesten 700 ukrainske flyktninger: Kun 26 prosent ønsket å returnere til Ukraina så snart krigen er over. To av ti hadde allerede bestemt seg for å bli i Norge, mens over halvparten var usikre.