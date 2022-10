Langt flere usolgte boliger over hele landet

Det blir stadig flere usolgte boliger i det norske eiendomsmarkedet. Her ser vi leilighetsbygg og eneboliger, øst for elven Otra i Kristiansand. Foto: Halvard Alvik / NTB

Det blir stadig flere usolgte boliger i det norske eiendomsmarkedet – også utenfor de tradisjonelle pressområdene.

– Et veldig svartsyn har bredt seg blant husholdningene, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets til Finansavisen.

– Forbrukertillitsbarometeret falt nå til et nytt bunnivå. Forbrukerne er usikre etter rentehevingene som har funnet sted, og de som kan komme, de er usikre på grunn av de økte levekostnadene og usikkerheten rundt energikrisen i Europa, sier hun.

Tall fra Finn.no viser at antallet aktive annonser for bruktboliger økte videre i Oslo, for andre år på rad. I år er økningen på 36 prosent, målt mot samme tid i fjor høst.

I Viken selges det omtrent dobbelt så mange boliger som i Oslo, og her er økningen på hele 51 prosent.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets tror boligprisene kan falle 7,5 prosent fra årets pristopp.

– Når oktobertallene kommer, kan vi godt få større fall, kanskje opp mot 1 prosent nedgang, sier han.

Hov tror at renteoppgangen, og utsiktene til nye rentehevinger, betyr mer for omslaget i boligmarkedet enn at kjøpekraften er svekket.