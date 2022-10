Ekstraordinært møte om skattesaken på Stortinget søndag

NTB

Søndag kveld møtte stortingets presidentskap partienes parlamentariske ledere for å informere om skattesaken.

Onsdag ble det kjent at 38 politikere har fått økt skatt etter at Skatteetaten har gjennomført kontroll for å følge opp pendlerboliger. Det ble fattet vedtak om tilleggsskatt i elleve saker.

– Det er en alvorlig situasjon vi er inne i. Men alle har et ansvar for å rydde opp, sier stortingspresident Masud Gharahkhani til NRK.

Samtidig mener skattemyndighetene at Stortinget har betalt for lite i arbeidsgiveravgift.

– Vi har tre uker på oss å betale arbeidsgiveravgiften. Det må vi uansett, sier Gharahkhani.

Stortinget kan velge å klage inn vedtaket til Skatteklagenemnda. I så fall vil saken få en ny, uavhengig vurdering. Partiene på Stortinget og presidentskapet møtes mandag klokken 10 for å diskutere den videre håndteringen av skattesaken.