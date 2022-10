Professor kritisk til Spesialenhetens henleggelse i Baneheia-saken

NTB

Politihøgskole-professor Morten Holmboe er kritisk til at etterforskningen av politiet i Baneheia-saken ble henlagt. Han vil ha Riksadvokaten på banen.

Spesialenheten for politisaker har etterforsket om Agder politidistrikt eller enkeltpersoner har gjort tjenestefeil ved å ikke formidle til Statsadvokaten at Jan Helge Andersen ble anmeldt for voldtekt i 2009. Saken ble henlagt.

– Det er overraskende hvis ikke politidistriktet så betydningen av en slik sak mot Andersen i 2009 mens Gjenopptakelseskommisjonen behandlet saken, sier Holmboe til Dagbladet.

– Om man mener det ikke kan føres bevis for at noen har visst at opplysningen var gal, kan det likevel være tale om en grovt uaktsom tjenestefeil, av enkeltpersoner eller samlet av politidistriktet, sier Holmboe.

Samtidig understreker professoren at han selv ikke kan vurdere hva de ansvarlige i Agder-politiet har visst. Dette mener han Riksadvokaten bør se nærmere på.

Viggo Kristiansens advokat, Arvid Sjødin, har allerede varslet at han vil klage på Spesialenhetens vedtak. Da går i så fall saken direkte til Riksadvokaten.