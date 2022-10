Bodø vil ikke skrote venneavtale med russisk by

NTB

Bodø ønsker ikke å gjøre som Tromsø og si opp sin vennskapsavtale med en russisk by. De frøs sin avtale med Vyborg da Russland gikk til krig.

Tromsø valgte onsdag å skrote vennskapsbyavtaler med tre russiske byer. Bodø vil ikke gjøre det samme.

– Tromsø må gjøre sine valg ut ifra sine avtaler, men for oss representerer det at vi velger å fryse avtalen, et håp om at vi får slutt på krigen og at vi kan snakke sammen igjen, sier ordfører Ida Pinnerød i Bodø til NRK.

Bodø har siden 1990 hatt Vyborg i Russland som vennskapsby. Den ble lagt på is da Russland angrep Ukraina.

Politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Tromsø-avisa Nordlys mener Bodø er på villspor.

– Hvis man tror man svikter det russiske folket ved å si opp vennskapsavtaler med Putin sin statsadministrasjon i russiske byer, er man på villspor. Da har man lite kunnskap om Russland. Det er mitt inntrykk, sier han.