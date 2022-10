Forbipasserende reddet beboer i leilighetsbrann i Stavanger

NTB

En forbipasserende løp inn i en bolig som brant i Stavanger søndag kveld, tømte to brannslukkingsapparater og fikk evakuert beboeren.

Politiet i Sørvest varslet om brannen på Twitter like før klokka 21.

– En forbipasserende så at det brant, løp inn og tømte to brannslukkingsapparater. Han fikk også evakuert beboer. Mannen har fått i seg en del røyk og kjøres i ambulanse til legevakten for sjekk. Ukjent om beboer har fått i seg røyk, skriver politiet.

Det brant i en leilighet som delte hovedinngang med tre andre leiligheter, ifølge politiet.