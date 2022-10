Flere nordmenn kom seg unna kaoset i Seoul

NTB

Flere nordmenn var i området da Halloween-festen i Seoul endte i tragedie. – Det var helt kaos, sier student Kine Solberg Svendsen.

– Det var helt kaos. Umulig å komme noen vei. Du måtte dytte for å komme deg framover, sier Svendsen til NRK.

153 mennesker mistet livet i trengselen som oppsto i den sørkoreanske hovedstaden, opplyser sørkoreanske myndigheter. En norsk borger er blant de døde, bekreftet Utenriksdepartementet søndag morgen.

– Vi kom 20 meter opp i gata før vi måtte snu. Politiet sperret av, ambulansefolk kom løpende nedover med bårer. Det sto fire ambulanser på gata og ventet, sier Svendsen.

NRK har også snakket med studenten Stian Nyblom, som sier at området hvor tragedien fant sted, er kjent for å være folkerikt.

– Det er et av de mer populære stedene å feste. Hvis det er noe spesielt som skjer, er det ganske mange mennesker der. Men det har ikke vært trengsel som dette før, sier han.

Norges ambassade i Seoul har satt krisestab for pårørende og andre som har behov for et sted å være etter helgens tragedie der en norsk borger døde.