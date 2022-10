Tor Jacob Solberg er ny leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

NTB

Tor Jacob Solberg er enstemmig valgt som ny leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Han tar over etter Kjersti Hoff.

Solberg var innstilt som leder av valgnemnda i organisasjonen.

– Norsk Bonde- og Småbrukarlag skal lede kampen for rettferdighet for bonden og vil ha avgjørende betydning for norsk matforsyningsframtid. Vi skal vokse som organisasjon, og jeg er lykkelig over å få denne muligheten, sier Solberg i en pressemelding.

Solberg driver med økologisk melkeproduksjon og korn på Skiptvet i Østfold. Han har tidligere vært tillitsvalgt i Nortura, Felleskjøpet og Bondelaget. I 2021 var han med på å starte Bondeopprøret.

Med seg på laget får Solberg politisk nestleder Vegard Vigdenes og organisatorisk nestleder Margrethe Figved. Inge Aukan og Margit Fausko er valgt som styremedlemmer.